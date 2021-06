Possibile svolta sul futuro di Cristiano Ronaldo e il suo addio alla Juventus: affare in chiusura per 90 milioni di euro.

Calciomercato Juventus

Era nell’aria già da tempo l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, la cosa potrebbe avverarsi molto presto. Nelle ultime ore si è presentata la possibile svolta sul futuro di Cristiano Ronaldo e il suo addio alla Juventus: affare in chiusura per 90 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, addio a Ronaldo

I saluti a CR7 sono in dirittura d’arrivo, con la chiusura che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Una svolta che condizionerà anche il futuro dell’attacco della Vecchia Signora che lascerà spazio a nuovi scenari. Potrebbe poi rinnovare Paulo Dybala, ma anche l’acquisto di nuovi attaccanti.

E’ noto che i bianconeri attendono la decisione del portoghese, la Juve non avrebbe intenzione di perdere la sua “stella”, ma sarà lui a dover decidere se continuare a Torino o lasciare. Il problema per l’addio è rappresentato dalle alternative alla Juventus che, al momento, non sono tante. Com’è noto, da un po’ di tempo c’è il Paris Saint-Germain, che potrebbe farsi avanti soprattutto se Mbappe dovesse andare al Real Madrid. Poi ci sarebbe il ritorno in Premier League, verso il suo ex Manchester United. Una pista questa che sembra tramontare visto le voci che arrivano dalla Germania. Intanto la cifra che la Juventus ha intenzione di incassare per lasciar partire il portoghese è 90 milioni di euro.