Calciomercato Juventus, Adzic è atteso a Torino per visite e firma: ecco quando arriverà

La Juventus sta per ufficializzare l’acquisto di Vasilije Adzic dal Buducnost Podgorica. Il talento classe 2006 rimarrà in prestito nel club montenegrino fino a giugno, quando arriverà in Italia per vestire la maglia bianconera.

Fissate le visite mediche per Adzic

Come riportato da Fabrizio Romano, il trequartista è atteso a Torino nella giornata di martedì per assistere la sera al match di campionato tra Juventus e Sassuolo allo Stadium. Il giorno dopo, mercoledì, effettuerà le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2029.