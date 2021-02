Il mercato non si ferma mai, la Juventus potrebbe riportare in Italia il calciatore portoghese che ha avuto una parentesi al Milan

Secondo quanto riportato da CalciomercatoWeb.it, la Juventus e l’Eintracht Francoforte potrebbero imbastire una trattativa. Ai tedeschi piace molto il difensore turco, Merih Demiral. La valutazione dei bianconeri sul classe ’98 è di 40 milioni di euro. I tedeschi non sono al momento disposti a versare la cifra richiesta ed ecco perché potrebbe essere messo sul piatto il cartellino di un altro giocatore.

Andrè Silva nel mirino

Alla Juventus, l’idea André Silva stuzzica e non poco. In Bundesliga ha messo a referto 17 reti in 19 presenze e la sua valutazione si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro. Il portoghese ha già avuto una parentesi poco fortuna in Italia sponda Milan. Per lui, dunque, si tratterebbe di un ritorno per dimostrare tutto il suo vero valore e gode anche della stima di Cristiano Ronaldo. Concretizzando questo scambio la Juve incasserebbe anche un conguaglio da 10 milioni di euro.