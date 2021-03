Juventus, la nuova idea per arrivare a Aouar

La Juventus cerca nuovi rinforzi per il centrocampo in vista della prossima stagione. Aouar è il primo nome in cima alla lista

In questa stagione i bianconeri stanno palesando delle evidenti difficoltà che negli ultimi anni non erano mai stati riscontrati. Problematiche presenti in quasi tutti i ruoli. La difesa non offre più le stesse garanzie, il centrocampo sembra essere il reparto più in difficoltà per via delle continue assenze mentre il peso dell’attacco è poggiato solo sulle spalle di Cristiano Ronaldo. Indubbiamente in estate potremmo assistere ad una piccola ma significativa rivoluzione. Senza alcun dubbio, il piazzamento in Serie A e la finale di Coppa Italia indirizzeranno le varie scelte e strategie di mercato. Il centrocampo è il reparto che sarà guardato con particolare interesse considerando che al momento non gode di una certa stabilità e soprattutto continuità dovuta ai ripetuti infortuni di Arthur.

Calciomercato Juvntus, sacrificio Douglas Costa

Già in estate si era parlato di un interesse da parte della Juventus per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è cresciuto in maniera esponenziale sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi. Al momento, però, c’è da registrare il sorpasso nelle preferenze di Houssem Aouar. A riferirlo è ilbianconero.com. Anche il profilo del centrocampista del Lione non è un nome nuovo visto che è in orbita Juventus da molto tempo. Per la cessione, il presidente dell’OL Aulas, ha sempre chiesto una cifra di spessore. Il classe 1998 ha un contratto che scade nel 2023 ma i bianconeri sono disposti a giocarsi due carte importanti. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse dei francesi per Douglas Costa. Il brasiliano è in prestito al Bayern Monaco ma in estate farà ritorno in Italia. La Juve proporrebbe il cartellino di Costa più la cessione a titolo definito di Mattia De Sciglio, quest’ultimo già in prestito al Lione. I francesi per la cessione di Aouar chiedono almeno 50-60 milioni di euro che verrebbero in parte finanziati con il cartellino di Douglas Costa e in parte con la cessione di uno tra Ramsey e Rabiot.