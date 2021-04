Calciomercato Juventus, si pensa ad uno scambio con il Siviglia

In casa Juventus si sta già lavorando in vista del prossimo mercato. Con la partenza di Alex Sandro si pensa a Marcos Acuña del Siviglia

La Juventus, anche in virtù degli ultimi deludenti risultati, sta già lavorando in vista della prossima stagione. Si potrebbe prospettare un importante rivoluzione della rosa con l’annesso esonero di Andrea Pirlo. Partendo dall’attacco il futuro di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata è molto incerto. Il portoghese ha un contratto che scade nel 2022 e i bianconeri potrebbero pensare di monetizzare al massimo quest’estate per non perderlo il prossimo anno a parametro zero. Pel Dybala le parti non hanno trovato un accordo per il rinnovo e con il contratto in scadenza il prossimo giugno, anche la Joya potrebbe salutare in estate. Difficile, al momento, il riscatto di Morata in favore dell’Atletico Madrid. Anche il centrocampo sarà ritoccato. Si punta alle cessioni di Arthur e Rabiot per generare plusvalenze per poi rinforzare una zona del campo che sta palesando delle evidenti difficoltà.

Calciomercato Juventus, sacrifico Bernardeschi per arrivare ad Acuna

Anche la difesa verrà ritoccata. Bonucci e Chiellini non offrono più le garanzie di sempre considerando anche l’età avanzata dei due centrali della Nazionale. Alex Sandro, invece, potrebbe salutare al termine della stagione e quindi i bianconeri stanno individuando un nuovo terzino sinistro. Da tempo piace Marcos Acuña del Sivglia, classe 1991 argentino che può giocare in tutte le posizioni di quella fascia. L’ex Sporting Lisbona sta facendo molto bene in Spagna e la Juventus lo sta seguendo da molto vicino. Come riferito da CalcioMercatoNews, i bianconeri pur di convivere il Siviglia sono disposti ad imbastire uno scambio. Per il sito di mercato, Paratici potrebbe offrire il cartellino di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina non convince più, le sue prestazioni stanno deludendo ormai da molto tempo e per questo motivo il suo cartellino potrebbe essere utilizzato per arrivare al terzino argentino.