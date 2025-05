Giuntoli lascia la Juventus. In arrivo Massara?

Sky Sport lancia la clamorosa news secondo cui la Juventus è pronta a interrompere ogni tipo di rapporto con Cristiano Giuntoli, ds bianconero.

Juventus, quanti cambi in vista

Questo quanto sintetizzato dal sito di Gianlucadimarzio.com: “Prosegue la ristrutturazione societaria della Juventus, che prevede diversi cambiamenti. Non solo l’arrivo di Comolli, il ritorno di Tognozzi e i maggiori poteri affidati a Chiellini. Ci sarà anche un addio, come deciso da John Elkann nell’ambito di questa riorganizzazione: quello dell’attuale direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, ma i segnali che arrivano portano sempre di più verso un’interruzione anticipata del rapporto. Si stanno decidendo solo la forma e le modalità della decisione e della comunicazione”. Ipotesi Massara per il dopo Giuntoli visto che l’ex Roma ha lasciato il Rennes.