La qualificazione alla prossima edizione della Champions League porterà la Juventus a fare nuovi ed importanti acquisti di mercato. Il direttore tecnico della Juventus Cristiano Giuntoli dovrà consegnare a Igor Tudor o a chi ne prenderà il posto in panchina, diversi rinforzi per affrontare al meglio la prossima stagione. Si lavora anche alla difesa, novità interessanti al riguardo.

Juventus, pronta l’offerta per Diego Coppola

Uno dei reparti maggiormente interessati dalle operazioni di mercato sarà sicuramente la difesa, quest’anno andata spesso in affanno a causa dei numerosi infortuni che hanno causato non poche assenze. Risentiti tutti degli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, assenti per oltre tre quarti di stagione. Il loro rientro consentirà alla Juventus di avere maggiori certezze nel reparto arretrato che sarà comunque rinforzato.

Sono diversi i nomi di mercato già accostati alla Vecchia Signora per rinforzare il pacchetto difensivo. Partendo da Renato Veiga, arrivato in prestito dal Chelsea a gennaio, il club bianconero vorrebbe trattenerlo in Italia, ma resta da capire quali saranno le effettive volontà della società londinese in merito all’immediato futuro del difensore portoghese. Ma ci sarebbe anche un forte interesse della Juve su un nuovo giocatore da arruolare. La Juventus sarebbe pronta a formulare un’offerta ufficiale all’Hellas Verona per Diego Coppola, tra le rivelazioni del campionato di Serie A appena terminato. Il difensore, classe 2003 originario di Bussolengo, è da tempo un obiettivo della Juventus. La dirigenza piemontese sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da quindici milioni di euro, di cui dodici di parte fissa e altri tre di bonus.