Tempo esaurito per Marco Baroni. Una storia d’amore indirizzata verso la conclusione quella tra Baroni e la Lazio. Il tecnico sembra propenso all’addio alla formazione di Claudio Lotito, di lasciare gli aquilotti per fare posto ad un nuovo tecnico. Sarebbero le ultime ore dell’allenatore in vesti ufficiali di tecnico dei biancocelesti per Baroni, perché poi lascerà la capitale.

Lazio, tre i nomi in pole per il dopo-Baroni

La situazione sulla panchina della Lazio è estremamente delicata, mentre ci si avvia ad un addio di Baroni, inizia il toto-nomi per il nuovo tecnico che guiderà gli aquilotti nella prossima stagione. I nomi candidati per succedere a Baroni sono molti anche se, stando a quanto manifestato dai quotidiani in questi giorni, Sarri sembra essere in pole rispetto a tutti gli altri. L’ex tecnico dei biancocelesti sarebbe pronto a tornare per un Sarri-bis.

Tuttavia l’ex allenatore Lazio e della Juventus non è l’unico a poter ottenere questo ruolo. Infatti, sembra che la società di Formello abbia già formulato l’offerta al tecnico toscano, dopo aver proposto un contratto biennale al tecnico, ma si lasciano aperte le porte a nuove personalità. A quanto pare rimane viva la pista che riporterebbe Gattuso in Italia. Infine, sullo sfondo è spuntato anche un nuovo nome, fino ad oggi improbabile: Sergio Conceicao.