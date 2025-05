I casting della Roma per la ricerca di un nuovo allenatore non sono finiti. La voglia di portare Gianpiero Gasperini in capitale è ancora forte, ma a Bergamo si lavora incessantemente per impedire al tecnico piemontese di lasciare la Dea.

Roma, oggi nuovo incontro con Gasp

La saga sul prossimo tecnico della Roma potrebbe essere giunta al capitolo finale, solo dopo oggi si potrà avere la conferma definitiva. Gian Piero Gasperini ha comunicato all’Atalanta l’intenzione di lasciare Bergamo dopo ben nove stagioni di successi. Secondo le ultime indiscrezioni, oggi è previsto l’incontro tra il tecnico dei bergamaschi e i Friedkin. Tutto ancora aperto tra Gasperini e la Roma, ma anche tra il tecnico e l’Atalanta.

Mentre Percassi tenta di convincere Gasperini a restare alla guida della squadra, nel frattempo, visto l’avvicinamento alla Roma e la volontà del tecnico di lasciare dopo 9 anni i bergamaschi, l’Atalanta ha cominciato a valutare tutte le ipotesi ed è ufficialmente alla ricerca di un sostituto. La società sta pensando a Stefano Pioli. Il club ha avuto un primo contatto con l’allenatore dell’Al-Nassr.