Juventus, assist dal Bayern Monaco: “Non rinnova”

Per la difesa i bianconeri pensano a Boateng del Bayern Monaco che si lebererà a paremtro zero

La Juventus spera di rinforzare la difesa con il classe 1988 del Bayern Monaco, Jérôme Boateng

Tra gli obiettivi principali della Juventus in vista della prossima stagione c’è quello di rinforzare il pacchetto arretrato. Per aumentare il livello di un reparto che quest’anno ha palesato delle difficoltà importanti, Fabio Paratici sta pensando a Jerome Boateng del Bayern Monaco. Il centrale è in Germania dal 2011 e ha un palmares importante: 8 campionati tedeschi, 5 Coppe di Germania, 5 Supercoppe di Germania, 2 Champions League e 2 Supercoppa europea.

Boateng si libererà a parametro zero e a ribadire il mancato rinnovo del giocatore è stato lo stesso Salihamidzic. Le parole del DS: “Il suo contratto non verrà prolungato. Si tratta di una decisione congiunta presa con la dirigenza del club, anche l’allenatore è stato coinvolto”. Ha concluso: “L’ho spiegato a Jerome, lo ha capito e darà il massimo fino a fine stagione per inseguire i nostri obiettivi sul campo”