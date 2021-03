Calciomercato Juventus, Bonucci ad un passo dall’addio

Il difensore bianconero finisce nel mirino del PSG di Nasser Al-Khelaifi. Il PSG non vuole fermarsi a Bonucci e punta anche Cristiano Ronaldo

Leonardo Bonucci finisce nel mirino del ricco PSG dello sceicco Al-Khelaifi. Mauricio Pochettino, allenatore dei parigini, avrebbe chiesto il difensore italiano per rinforzare la retroguardia francese. Bonucci veste la maglia della Juventus dalla stagione 2010/11 e con il tempo ha raggiunto ben 434 presenze totali. In questi undici anni c’è una parentesi poco fortunata con la maglia del Milan; diventato capitano dei rossoneri nel 2017 ci ha messo un anno per fare marcia indietro. Bonucci ha ottenuto successi importanti in questi anni come otto scudetti, tre Coppe nazionali e cinque supercoppe italiane. Un bottino davvero importante ma il suo ciclo a Torino sembra essere giunto al termine. Rispetto agli anni precedenti il suo rendimento è calato e non è più quel difensore che ha fatto le fortune degli allenatori che hanno condotto la Juventus verso i successi dell’ultimo decennio.

Calciomercato Juventus, Bonucci finisce nel mirino del PSG

Nonostante un rendimento non cosi soddisfacente, Bonucci ha ancora alcuni estimatori. Infatti, secondo quanto riferito da Don Balon, l’interesse del PSG nei confronti del difensore è molto alto. Per il portale spagnolo i francesi sarebbero disposti ad offrire 20 milioni di euro per assicurarsi il classe 1987. Una cifra che soddisfa e non poco Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Il centrale ha ancora tre anni di contratti, la scadenza infatti è fissata per il 2024 e un’offerta del genere farebbe sorridere i bianconeri. Il piano del PSG non si limiterebbe al solo Bonucci visto che i parigini vorrebbero sfruttare l’ottimo rapporto dell’italiano con Cristiano Ronaldo. Il PSG tenta il doppio colpo; per la fonte spagnola la Juventus sarà costretta a vendere a causa delle gravi perdite dovute dalla pandemia con i parigini che potrebbero alleviare il bilancio in passivo dei bianconeri.