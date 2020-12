Juventus, Paratici mette nel mirino il gioiellino della Lazio

La ricerca di un giocatore da affincare a Ronaldo e Morata continua. Sul taccuino c’è Correa

La Juventus si sta già muovendo in vista del mercato di gennaio ma anche per quello estivo. Tutto ruota intorno a Paulo Dybala; le prestazioni sottotono dell’argentino stanno spingendo la società a non rinnovargli il contratto e per questo motivo la sua partenza diventa quasi inevitabile. Fabio Paratici sta seguendo con molta attenzione diversi profili da poter affiancare a Ronaldo e Morata. In cima alla lista c’è Hakan Calhanoglu; il turco ha rotto con il Milan e fine stagione potrebbe lasciare i rossoneri a costo zero. Il futuro giocatore del Milan porta ad un altro nome, quello di Joaquin Correa della Lazio. L’argentino piace moltissimo alla Juventus ma anche al Milan che lo vedrebbe come sostituto ideale di Calhanoglu. Tra le due squadre dunque potrebbe profilarsi un vero scontro di mercato e sul giocatore argentino c’è da registrare anche l’interesse da parte dell’Atletico Madrid. La Lazio, per la cessione del suo gioiellino, chiede almeno 50 milioni di euro. La Juve osserva con attenzione e si prepara a sferrare il colpo. A riferirlo è calciomercato.it