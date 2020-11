Calciomercato Juventus: nuova suggestione per il centrocampo

Continua la ricerca di un centrocampista da parte della Juventus, il nome nuovo proviene dalla Germania e potrebbe rivelarsi un’occasione low cost.

La Juventus continua a lavorare senza sosta per regalare al maestro Pirlo un nuovo centrocampista con determinate caratteristiche già per gennaio.

È sempre più chiaro infatti che la Juventus sia alla ricerca di un centrocampista capace di abbinare qualità a quantità, ma soprattutto sia abile ad impostare l’azione e “ripulire” i numerosi palloni a centrocampo in modo da fare ripartire subito l’azione.

L’ultimo nome proviene dalla Germania, si tratta del 24enne centrocampista tedesco Mahoumod Dahud con scadenza di contratto nel 2022. Non è la prima volta che il giocatore viene accostato ai bianconeri, già nelle scorse sessioni di mercato era stato individuato come occasione di mercato visto il prezzo del cartellino non eccessivamente alto e la possibilità di poter sostituire Pjanic come ruolo in campo.