Calciomercato Juventus, è fatta per il difensore richiesto da Thiago Motta

Juventus, ecco il rinforzo per la difesa

Alla Juventus prima fumata bianca, ecco il difensore per Thiago Motta, praticamente fatta per Araujo. Difensore 25enne di grande prestanza fisica, coprirà l’assenza di Bremer: la Juve pagherà parte dell’ingaggio, circa 3 milioni di euro per sei mesi, mentre il restante 50% resterà in carico al Barça che, – come riporta mediaset – viste le difficoltà economiche, sta cercando risparmi anche minimi da ogni operazione. Il difensore è atteso a Torino settimana prossima per visite mediche, quanto mai delicate visto il recente rientro da un lungo infortunio alla coscia, e firma sul contratto.