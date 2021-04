Calciomercato Juventus

Dalla Spagna sono certi, almeno secondo le notizie riportate dai media spagnoli: la Juventus ha quasi chiuso la trattativa per un giovane talento del Valencia. Il giocatore, di origini sudcoreane, è stato accostato insistentemente ai bianconeri nell’ultimo periodo.

Calciomercato Juventus, arriva Kang-In Lee

Il giocatore, classe 2000, appena ventenne, porterebbe una ventata di giovinezza e talento per la nuova Juve. Kang-in Lee, meglio noto solo come Kang, è un trequartista o seconda punta, sudcoreano in forza al Valencia. Cresciuto nel settore giovanile, è poi passato in prima squadra. Al momento Kang conta 20 presenze di cui 12 da titolare. Nonostante le grandi qualità, il sudcoreano viene impiegato poco. I motivi di questo scarso impiego sono due. Il primo è perché il ragazzo ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 e attraverso il suo procuratore Javi Garrido ha già comunicato che non rinnoverà. Il secondo è tattico: il 4-4-2 dell’allenatore Javi Gracia non prevede il trequartista come non lo prevedeva lo schema di Marcelino, che lo ha allenato dal 2017 al 2019. Questi sono i motivi che danno per scontato il divorzio a fine stagione. Alla Juventus un giocatore del genere è perfetto e la società bianconera sta pressando per concludere.