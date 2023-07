Calciomercato Juventus, ecco quanto incasseranno i bianconeri dalla cessione di Zakaria

Vendere, vendere, vendere: questa è la parola d’ordine per la Juventus. I bianconeri necessitano di fare cassa, e dopo la cessione di Arthur Melo alla Fiorentina, è imminente anche quella di Zakaria, altro esubero della rosa di Allegri. Il centrocampista svizzero è arrivato a Torino lo scorso anno, ma le sue prestazioni non hanno mai convinto e ciò ha portato la Juventus a girarlo in prestito al Chelsea nella seconda parte della scorsa stagione.

Calciomercato Juventus, soldi in arrivo per i bianconeri

La Gazzetta dello Sport riporta che dalla cessione del centrocampista la Juve ricaverà una cifra intorno ai 20 milioni di euro, somma che Lipsia, Monaco e West Ham sono disposte a pagare per assicurarsi le sue prestazioni. Ora la palla è nelle mani del giocatore stesso, che avrà il compito di decidere quale sarà la sua prossima destinazione.