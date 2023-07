Calciomercato Juventus, doccia fredda per l’arrivo di Lukaku | I dettagli

Dopo le parole di Lukaku di ieri non filtra per niente ottimismo per quanto riguarda il futuro del calciatore belga alla Juventus, visto che proprio l’ex Inter ha confermato che l’affare difficilmente si farà.

Calciomercato Juventus, Lukaku perchè no

Tante le motivazioni per il no, a partire proprio da quelle economiche, sia per quanto riguarda l’alto ingaggio dell’attaccante e sia perchè ad oggi sono arrivate pochissime offerte per Dusan Vlahovic, che piace parecchio al Psg ma che però non è disposto ad offrire quello che chiede la Juventus. E allora ecco che i bianconeri potrebbero tenersi l’ex calciatore della Fiorentina che ha voglia di riscattare la brutta annata della passata stagione.