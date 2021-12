Calciomercato Juventus, il centrocampista può andar via a gennaio

Per il brasiliano solo 166 minuti giocati in stagione

Il progetto è di cederlo in prestito

Il rapporto tra Arthur e la Juventus non è mai decollato. Arrivato con grandi aspettative nello scambio che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona, il brasiliano non è mai riuscito a esprimersi con continuità e al massimo delle sue possibilità un po’ per problemi fisici, un po’ per incomprensioni tattiche con i due allenatori che ha avuto. Ma se Andrea Pirlo gli aveva concesso un po’ di fiducia, con Max Allegri ha giocato solamente 166 minuti in stagione, spalmati in 7 partite tra campionato e Champions League

Per questo, come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza bianconera sta valutando l’ipotesi della cessione di Arthur. Questa però dovrebbe avvenire preferibilmente in prestito dato che il brasiliano è arrivato per la cifra di 72 milioni e pesa ancora in maniera consistente sul bilancio.