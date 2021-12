Juve news, con Ragnick come cambia il futuro di Pogba

Il francese è in scadenza di contratto a fine anno

Paul Pogba è il sogno (proibito) di molti top club europei che farebbero carte false pur di aggiungere un elemento di assoluto valore come il campione del mondo con la Francia. La Juventus, sua ex squadra, è una di quelle che riabbraccerebbe il polpo in maniera più che entusiasta. Le possibilità di una sua partenza dal Manchester United sono sempre legate al nodo del rinnovo del contratto: Pogba va in scadenza a fine anno e, per il momento, non ci sono stati passi significativi in direzione di un rinnovo

LEGGI ANCHE

Calciomercato Juventus, rinforzo dalla Premier

Calciomercato Juventus, l’alternativa a Vlahovic arriva dalla Premier

Qualcosa però potrebbe cambiare. Il quotidiano britannico Mirror, infatti, segnala come l’arrivo di Ralf Ragnick sulla panchina dei Red Devils potrebbe avere un significativo impatto sulla decisione di Pogba che il tecnico tedesco vorrebbe fortemente trattenere a Manchester.