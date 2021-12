Calciomercato Juventus, l’alternativa a Vlahovic viene dalla Premier

Ci sono stati i primi contatti col Fulham

La dirigenza della Juventus sta già pianificando le prossime mosse di mercato. Particolare attenzione c’è per il reparto offensivo con la conferma di Morata (lo spagnolo è in prestito dall’Atletico Madrid) che appare tutt’altro che scontata. L’obiettivo numero uno di Cherubini, si sa, è Dusan Vlahovic, attuale capocannoniere della serie A con 12 reti e in rotta con Commisso per il rinnovo del contratto

Pronto però anche il piano B che porta dritto a un altro serbo. Si tratta di Aleksandar Mitrovic, centravanti classe ’94, attualmente in forza al Fulham. Mitrovic sta sbranando la Championship, la seconda serie inglese, nella quale ha già segnato 21 gol in sole 19 partite. L’ex Newcastle, Anderlecht e Partizan ha voglia chiaramente di misurarsi con palcoscenici più prestigiosi e, secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con la dirigenza del Fulham.