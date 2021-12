Mercato Juve, Cherubini on fire: due obiettivi per gennaio

Il ds Cherubini è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima sessione di mercato.

Nonostante i problemi(finanziari e non) la Juventus si muove. Il ds Cherubini vuole regalare ad Allegri due acquisti che possano essere utili alla causa bianconera, ovvero un giocatore a centrocampo che dia quantità e qualità e un attaccante centrale.

Il club bianconero sembra aver individuato in Zakaria il rinforzo ideale per il centrocampo. Il calciatore svizzero è un nome caldo per gennaio visto che il centrocampista ha il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo con il Borussia Monchengladbach. Il centrocampista piace però anche a Roma, Manchester City e Barcellona, che sarebbero pronte a scatenare una vera e propria asta per il calciatore già a gennaio.

Juventus, sempre viva la pista Konè

Non c’è solo Zakaria nei pensieri della Juventus, perchè alla dirigenza bianconera piace anche un altro centrocampista del club tedesco, ovvero Manu Koné. Il giocatore classe 2001 piace moltissimo alla Continassa seppur abbia un costo diverso da Zakaria.

Il centrocampista, che ha trovato poco spazio fino ad ora nel club tedesco nelle partite dove ha trovato minuti ha mostrato subito personalità da vendere, non da poco per un giocatore under 20.

Difficile che il Borussia Monchengladbach si privi di uno dei due a gennaio anche se il prescelto viste anche le situazioni contrattuali sembra essere Zakaria, con la Juventus che deve decidere su come investire il proprio denaro in un reparto dove Allegri non può più aspettare. Più defilate le piste che portano a Kamara, Witsel e Tchouameni, centrocampista del Monaco.