Mercato Juventus, chi parte senza Champions: tutti i nomi

Ecco chi potrebbe partire nel caso il club di Agnelli non si qualificasse per la prossima Champions League..

Il trend negativo in campionato fa pensare che la Juventus non si qualificherà per la prossima Champions League. C’è ancora molto tempo, ma secondo La Gazzetta dello Sport bisogna pensarci già da ora.

La squadra di Allegri si trova attualmente al 7 posto scavalcata da Atalanta, Roma e Fiorentina, difficile che la Juventus possa tornare quarta a oggi, ma non impossibile e per farlo Massimiliano Allegri ha bisogno di rinforzi.

Juventus, ecco chi parte e chi resta

Se Allegri, che è l’intoccabile di questa Juventus visto che il tecnico toscano ha firmato un contratto quadriennale alla bellezza di 8 milioni di euro, per i giocatori bianconeri sembrerebbe non essere così. L’allenatore ex Milan aspetta due rinforzi dal mercato(Vlahovic e Zakaria?) anche se viste le casse bianconere il ds Cherubini ha bisogno di cedere e per questo dovrà cedere molto a gennaio.

Qualora però la Juventus non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League, la dirigenza bianconera sarebbe costretta a cedere un pezzo pregiato tra Chiesa (che piace a parecchie squadre) e De Ligt, visto che anche lui ha delle richieste. Chi potrebbe portare maggiore denaro è proprio l’esterno visto che su di lui ci sono diversi club di Premier League. Chi invece è destinato a rimanere è Paulo Dybala, il calciatore nonostante non abbia ancora rinnovato è considerato un punto fermo di Allegri.