Al Ain-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

La Juventus debutta nel Mondiale per Club FIFA in quel di Washington, DC. Nella capitale statunitense, i bianconeri sfideranno l’Al Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti: entrambe le squadre sono inserite all’interno del girone H, comprendente Manchester City e Wydad Casablanca. Tudor si affida ai suoi uomini migliori, anche se dovrà fare i conti con gli acciaccati Gatti e Locatelli; in attacco, Vlahovic (causa impegni con la Nazionale) si è aggregato tardi al gruppo, per questo il favorito è Kolo Muani. La squadra di Ivic, invece, risponde con un 4-3-3, con Rui Patricio, ex di Atalanta e Roma, in porta; Kaku, Houssine Rahimi e Kodjo Laba dovrebbero formare il tridente d’attacco. La partita, in programma giovedì 19 giugno alle 03:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN e Italia 1.

Al Ain-Juventus, le probabili formazioni

AL AIN (4-3-3): Rui Patricio; Al-Ahbabi, Cardoso, Kouadio, Erik; Park Yong-woo, Yahia Nader, Matias Palacios; Kaku, Houssine Rahimi, Kodjo Laba. All. Ivic.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor