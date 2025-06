Palmeiras-Al Ahly, le probabili formazioni e dove vederla

Palmeiras e Al Ahly aprono la seconda giornata del gruppo A nel Mondiale Per Club FIFA. Entrambe reduci da un pareggio per 0-0, le due squadre puntano alla vittoria per provare a raggiungere il traguardo della qualificazione agli ottavi di finale. I brasiliani si affidano nuovamente all’estro di Felipe Anderson (apparso sottotono nella gara contro il Porto) e al bomber Vitor Roque. L’Al Ahly potrebbe rispondere riproponendo nuovamente Trezeguet dal primo minuto, il quale vorrà sicuramente farsi perdonare l’errore dal dischetto contro l’Inter Miami al debutto nella competizione. La partita, in programma giovedì 19 giugno alle 18:00 (ora italiana) verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Palmeiras-Al Ahly, le probabili formazioni

PALMEIRAS (3-4-2-1): Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo; Felipe Anderson, Rios, Moreno, Piquerez; Estevao, Mauricio; Vitor Roque. All. Ferreira.

AL AHLY (4-3-2-1): El Shenawi; Hany, Yasser Ibrahim, Dari, Ahmed Kouka; Fathi, Ben Romdhane, Attia; Ashour, Trezeguet; Abou Ali. All. Riveiro.