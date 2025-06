Inter Miami-Porto, le probabili formazioni e dove vederla

Inter Miami e Porto si affrontano nella gara valevole per la seconda giornata del Mondiale Per Club FIFA.

Inter Miami e Porto si affrontano nella gara valevole per la seconda giornata del Mondiale Per Club FIFA: le due formazioni si trovano nel girone A, quello dove ancora nessuna squadra ha segnato neanche un gol. La “colonia blaugrana” della Florida si affiderà nuovamente all’esperienza di Sergio Busquets davanti alla difesa e all’estro di Allende, Segovia e (soprattutto) di Lionel Messi davanti a Luis Suarez. La squadra di Anselmi, invece, proverà a portare a casa il risultato affidandosi alla fisicità di Omorodion al centro dell’attacco. La partita, in programma per giovedì 19 giugno alle 21:00, verrà trasmessa su DAZN e Italia 1.

Inter Miami-Porto, le probabili formazioni

INTER MIAMI (4-2-3-1): Ustari; Fray, Aviles, Falcon, Allen; Busquets, Redondo; Allende, Messi, Segovia; Suarez. All. Mascherano.

PORTO (3-4-2-1): Claudio Ramos; Fernandes, Pedro, Marcano; Joao Mario, Varela, Fabio Veiga, Moura; Vieira, Mora; Omorodion. All. Anselmi.