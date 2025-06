Calciomercato Serie A: Cacace tra Pisa e Cagliari, Bertola all’Udinese

L’Udinese sta per piazzare il colpo a parametro zero, una volta ufficializzata la vendita di Bijol al Leeds, annuncerà l’acquisto a parametro zero dello svincolato Bertola ormai ex Spezia. Su Bertola l’Udinese ha sbaragliato anche la concorrenza delle big, ma il ragazzo alla fine ha scelto la certezza di un posto da titolare.

Liberato Cacace è in uscita dall’Empoli, piace al Pisa, ma anche al Cagliari che vorrebbe rimpiazzare il partente Augello.

Anche il giovane georgiano Saba Goglichidze è in uscita dall’Empoli: su di lui si registra l’interesse concreto di Parma e Sassuolo, c’è invece una vera e propria asta per Munteanu attaccante del Cluj.

Capitolo allenatori: Di Francesco sarà annunciato a breve dal Lecce, il Pisa ha ormai chiuso per Gilardino, a Cremona piace Nicola, mentre il Parma piazza il colpo a sorpresa, è in arrivo Carlo Cuesta vice di Arteta sulla panchina.