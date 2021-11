Juventus, sirene inglesi per Kulusevski, si valuta la cessione

Il calciatore ex Parma e Atalanta piace moltissimo in Premier League dove troverebbe Conte.

Si muove la Juventus. Nonostante il “problema” plusvalenze e un trend negativo in campionato, il ds Cherubini si sta muovendo per completare la Juventus. La squadra di Allegri ha mostrato diverse lacune anche contro l’Atalanta di Gasperini, evidenziando un problema attacco.

Se in difesa la situazione sembra essere buona, nonostante però le molte assenze, a centrocampo e in attacco sembra non essere così. Allegri ha chiesto infatti un regista di centrocampo (alla Pjanic) che possa giocare accanto a Bentancur o Locatelli e un attaccante visto che Kean e Morata stanno fino ad ora deludendo anche grazie al fatto che non sono supportati dai vari Bernardeschi, Chiesa e Dybala. Nei pensieri di Cherubini ci sono Zakaria e Vlahovic, giocatori che restano molto difficili da acquistare per vari motivi.

Chi è sul punto di partenza in casa Juventus sono Ramsey, Rabiot e Kulusevski. Se per i due non ci sono offerte visto gli alti ingaggio (il gallese potrebbe trattare la rescissione), chi potrebbe partire è proprio il giocatore svedese.

L’esterno destro, in questo inizio di campionato non ha convinto Allegri e sembrerebbe proprio quindi Kulusevski il sacrificato per finanziare il mercato. Il giocatore, che il club bianconero valuta non meno di 35 milioni di euro, secondo quanto riportato da “Fichajes.net”, potrebbe sbarcare presto in Premier League, con Arsenal e Tottenham che sarebbero pronte a ad acquistare il calciatore già a gennaio. La Juventus dal canto suo vorrebbe accelerare l’operazione per due rinforzi che sarebbero utilissimi per continuare a sperare in un posto Champions League.