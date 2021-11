Calciomercato Roma, colpo dalla Liga: affare da 40 milioni

Come riporta “El Nacional”, Josè Mourinho sarebbe intenzionato a portare a Roma Memphis Depay, classe 1994, arrivato a parametro zero al Barcellona quest’estate e legato ai blaugrana con un contratto fino al 2023, che fino ad ora in Liga ha disputato 14 partite mettendo a segno 8 gol e fornendo anche 2 assist.

I motivi della cessione



Come detto, il contratto di Depay scadrà nel 2023 e i catalani starebbero pensando di vendere l’attaccante olandese già la prossima estate, per monetizzare il più possibile e vorrebbero tentare di ricavare almeno 40 milioni dalla sua cessione. Il neoallenatore Xavi non si sarebbe opposto con il presidente Laporta ad un eventuale cessione dell’ex Lione, che la scorsa estate era conteso da Dortmund e Juventus.