Inter, tegola per Inzaghi: ecco i tempi di recupero

Occasione per Dumfries per convincere Inzaghi

L’Inter vista in campo sabato sera a Venezia è stata una squadra solida anche se un po’ a corto di fiato. E che è uscita acciaccata dalla pur vittoriosa trasferta in laguna. In particolare a farne le spese è stato Matteo Darmian, costretto a uscire anzitempo dalla contesa per un problema fisico di cui è stata resa nota solo oggi l’entità

Per il laterale si tratta di un risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. I tempi di recupero stimati sono di circa 15-20 giorni e l’obiettivo dei medici interisti è quello di far tornare Darmian a disposizione di Inzaghi per le ultime gare dell’anno solare in programma contro Salernitana e Cagliari. Nel frattempo si apre spazio per Denzel Dumfries: l’olandese finora non ha convinto la società, ma ha una ghiotta occasione per far ricredere tutti.