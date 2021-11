Malang Sarr ad un passo dall’Inter

L’Inter prende in prestito Malang Sarr, il difensore centrale del Chelsea rinforzo per Inzaghi. Operazione a sorpresa, per l’infortunio di De Vrij, i nerazzurri si sono ritrovati con il solo Andrea Ranocchia come alternativa, più alcune soluzioni “adattate”. Un ulteriore segnale di ripresa dopo la “dieta” della scorsa estate. Il difensore è già a Milano, a gennaio salvo sorprese sarà nerazzurro.