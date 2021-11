Inter-Dumfries, ora o mai più | A gennaio arriva un nuovo esterno

Nahitan Nandez se fallisce Dumfries

Nahitan Nandez obiettivo numero 1 se Dumfries non convince. Con Darmian costretto al forfait per infortunio ora è il momento dell’olandese. L’ex PSV non convince, prestazioni sterili e qualche errore di troppo, le prossime gare avrà modo di convincere tifosi e soprattutto addetti ai lavori. Qualora il giocatore dovesse continuare a non convincere si tornerà sul mercato.

L’Inter ha deciso, fiducia a Dumfries o assalto a Nandez a gennaio. Il laterale del Cagliari resta obiettivo dei nerazzurri, in estate fu vicinissimo all’Inter, ora la pista si scalda di nuovo. Dumfries si, Dumfries no. Il dubbio amletico. Se l’olandese convince si punterà su di lui, o sarà assalto a Nandez.