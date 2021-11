Inter, astro nascente del calcio svedese nel mirino: investimento da 15 milioni

L’Inter ha sondato il terreno per il giovane talento svedese Roony Bardghji, promessa del Copenaghen. In fila per il calciatore ci sono anche Chelsea e Feyenoord, a seguire Ajax, Barcellona e Bayern Monaco. Una risorsa che farebbe comodo a ciascuno di essi per via di una comune strategia di rinnovamento degli elementi della rosa, tendenzialmente sempre più giovane. Il valore del giocatore, dopo le ultime prestazioni, è lievitato fino a toccare la somma di sui 15 milioni di euro. Questa offerta che Beppe Marotta sembrerebbe pronto a mettere sul piatto sbaragliando la concorrenza.