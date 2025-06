L’Inter e il Parma stanno ultimando la trattativa con gli ultimi dettagli per il trasferimento di Ange-Yoan Bonny ad Appiano Gentile. La trattativa, iniziata già da mesi, anche se solo verbalmente, è in fase avanzata e, molto probabilmente, si chiuderà a stretto giro. I due club stanno cercando l’intesa sulla struttura dell’operazione.

Inter, trattativa per Bonny verso il traguardo

L’Inter, nella trattativa, non ha mai voluto raggiungere i 25 milioni fi euro. I nerazzurri hanno voluto iniziare da una base di 22 milioni di euro. D’altra parte ci sono gli emiliani, che vogliono che i bonus siano facilmente raggiungibili, il loro prezzo iniziale era di 25 milioni. Le due parti si risentiranno a breve, giusto tra qualche giorno per definire l’intesa definitiva anche perché ci sono altri discorsi aperti.

Per portare Bonny ad Appiano Gentile non ci sarà la possibilità di inserire contropartite tecniche. Intanto l’Inter vorrebbe il prestito oneroso con obbligo di riscatto e su questo punto il Parma non oppone particolare resistenza, si potrebbe raggiungere l’accordo in questo modo.