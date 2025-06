Pachuca-Salisburgo, le possibili formazioni e dove vederla

Pachuca e Salisburgo chiudono la prima giornata del girone H del Mondiale per Club FIFA. Le due squadre, incluse nel raggruppamento di Real Madrid e Al Hilal, si incontreranno al TQL Stadium di Cincinnati, Ohio. I messicani si schiereranno con un 4-2-3-1 che vedrà Rondon al centro dell’attacco; stesso discorso per gli austriaci, Ratkov pronto a essere supportato da Vertessen, Gloukh e Nene. La partita, in programma giovedì 19 giugno alle 00:00 (ora italiana), verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Pachuca-Salisburgo, le probabili formazioni

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Cabral, Barreto, Aceves; Pedraza, Bautista; Idrissi, Gonzalez, Rodriguez; Rondon. All. Almada.

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Trummer, Gadou, Baidoo, Terzic; Bidstrup, Kawamura; Vertessen, Gloukh, Nene; Ratkov. All. Letsch.