Maurizio Sarri ha sogno proibito di mercato. Il suo nome è Mikel Oyarzabal, classe 1997, attaccante della nazionale spagnola sotto contratto con la Real Sociedad fino a giugno 2028. La sua richiesta alla società è stata fatta e, con le cessioni giuste si potrebbe realizzare.

Lazio, occhi su Oyarzabal

Mikel Oyarzabal si è reso protagonista con la Spagna e con la Real Sociedad, l’attaccante sarebbe il profilo ideale per completare il reparto di attacco a Maurizio Sarri. La società spagnola ha rivelato la sua valutazione, di circa 30 milioni di euro per il classe 1997. La valutazione alta potrebbe creare un grosso ostacolo alla società biancoceleste.

Al momento la Lazio frena il pressing per Oyarzabal, ma una cessione della società potrebbe cambiare gli scenari. La Lazio potrebbe cedere Castellanos, cercato in Premier League e non solo. Una sua cessione permetterebbe al club di Formello di fare cassa e quindi di procedere con una trattativa con la Real Sociedad. Nel caso saltasse la trattativa con il giocatore spagnolo, c’è una pista alternativa sul mercato italiano, si tratta di Giacomo Raspadori del Napoli, classe 2000 ex Sassuolo.