La Juventus ha bisogno di rinforzi anche a centrocampo, i bianconeri sono pronti a sistemare la mediana prima dell’avvio della nuova stagione. Prima di procedere è necessario che un giocatore lasci il reparto, e Douglas Luiz, sono mesi che è pronto ad andar via.

Juventus, non solo Kessié, ci sono anche André del Wolverhampton e Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona

Con Everton e West Ham pronte a farsi avanti per il centrocampista brasiliano, la Juve è pronta a correre ai ripari. Una volta impostata la cessione dell’ex Aston Villa, ecco che il dg bianconero Comolli si impegna a portare un nuovo giocatore nel reparto. Nelle ultime ore un ritorno di fiamma tra Vecchia Signora e Frank Kessié, che dopo cinque anni al Milan e uno al Barcellona ha ceduto alle avance dell’Arabia Saudita firmando, nell’estate del 2023, un triennale con l’Al Ahli.

Il giocatore ha il contratto in scadenza, la Juve lo ha puntato, ma non è detto che il giocatore abbia voglia di tornare in Italia. In attesa di capire quale sarà meglio per il proprio futuro. Già in passato l’ivoriano era stato accostato ai bianconeri, trattativa poi sfumata del tutto con la scelta di Kessié che era ricaduta sull’Arabia. La Juve, in attesa del francese, si porta avanti e mette in lista altri due nomi in alternativa: André del Wolverhampton e Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona.