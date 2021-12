Calciomercato Juventus, rinforzo dalla Premier per Allegri: 70 milioni

La dirigenza bianconera è alla ricerca di un grande attaccante per tornare a sognare.

Dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo al Manchester United, stavolta le strade di Juventus e Manchester United potrebbero incrociarsi di nuovo.

La dirigenza bianconera è alla ricerca di grande attaccante che possa far sognare Allegri e tutti i tifosi juventini visto che la squadra sta facendo particolarmente fatica anche grazie ai pochi gol messi a segno fino ad ora da Kean e Morata.

Juventus, Sancho alternativa a Vlahovic?

Viste le difficoltà per arrivare a Vlahovic, con la dirigenza viola che continua a chiedere 70 milioni di euro, la Juventus ha pronta l’alternativa all’attaccante serbo. Secondo quanto riportato da diarogol.com il ds Cherubini avrebbe messo gli occhi su Sancho, attaccante inglese classe 2000 ora compagno di Cristiano Ronaldo.

Viste la tanta concorrenza in attacco(con lo United che ha Martial, Cr7, Cavani e Sancho), l’attaccante ex Borussia Dortmund vorrebbe essere ceduto per giocarsi le sue carte in qualche altro club, con il club inglese che valuta però il calciatore 70 milioni di euro, cifra a oggi fuori portata dal club bianconero. E allora secondo calciomercato.it potrebbe verificarsi un operazione stile Morata, ovvero in prestito biennale con obbligo di riscatto.