Calciomercato Juventus, il centrocampista torna al gol e ritrova la Premier League?

Il centrocampista inglese potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di mercato.

La rivoluzione Juventus è cominciata con il ritorno di Allegri e la cessione di Ronaldo ma questo potrebbe non bastare.

La dirigenza bianconera è a lavoro per il mercato di gennaio visto che la società sta cercando di accontentare il tecnico toscano in vista di gennaio. Allegri ha chiesto espressamente un regista davanti alla difesa che possa giocare accanto a Bentancur e Locatelli, ma come sempre prima occorre cedere.

Juventus, Ramsey torna in Premier League?

Il primo sulla lista dei cedibili potrebbe essere Ramsey, che il tecnico non ha ancora mai schierato quest’anno e che potrebbe essere sul mercato visto che l’allenatore gli preferisce Locatelli e Rabiot.

Nell’ultima sessione di campionato il giocatore è stato vicino al Wolverhampton che sarebbe pronto ancora a prendere il centrocampista ma su di lui ci sono anche Everton e Newcastle che in questi giorni ha cambiato proprietà che sarebbe pronta ad accollarsi i 7 milioni di euro d’ingaggio del giocatore gallese.

Il centrocampista in questi ultimi giorni ha ritrovato minuti e gol con la maglia della Nazionale Gallese e a gennaio potrebbe ritrovare la Premier League con il benestare della Juventus, pronta sostituire il giocatore con un grande centrocampista.