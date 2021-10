Calciomercato Juventus, il nuovo Pogba per gennaio: Cherubini scatenato

Juve, non solo Tchouameni, interessa anche Ugochukwu del Rennes

La Juventus si avvicina al mercato di gennaio con un occhio di riguardo per il centrocampo, con Ramsey e McKennie che potrebbero fare le valigie direzione Premier League, i bianconeri hanno in cima alla lista degli obiettivi Aurelien Tchouameni, 21enne francese del Monaco, che ha attirato l’attenzione di mezza Europa con Chelsea, Liverpool e Real Madrid in pole, pista che diventa complicata per i torinesi che faranno comunque un tentativo. Sbuca però un altro nome dalla Ligue 1, si tratta di Lesley Ugochukwu, mediano 17enne del Rennes di nazionalità francese, con cui ha fatto 5 presenze in under 18, ma con origini nigeriane. Due colpi giovani per cambiare marcia in mezzo al campo, ma prima serve cedere gli esuberi, primo su tutti Aaron Ramsey.