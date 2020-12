Duello Juventus-Inter per Savic: la posizione dell’Atletico Madrid

Durante la finestra di mercato invernale, Inter e Juventus saranno protagoniste di un importante intreccio di mercato per Stefan Savic.

La Juventus ha a disposizione un reparto difensivo molto solido, non a caso è la squadra che ha subito meno gol in campionato. D’altro canto i continui infortuni di Chiellini e l’avanzare dell’età di Bonucci, impongono al club bianconero di intervenire sul mercato. L’inter dopo la cessione di Godin, ha a disposizione pochi difensori, per questo Antonio Conte avrebbe chiesto alla società dei rinforzi per la sua retroguardia.

Il nome che è stato fatto è quello di Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, che andrà in scadenza nel giugno del 2022. Il 29enne è conteso dalle due società, ma pare che i bianconeri siano in vantaggio sulla trattativa. Il ds bianconero proverà a offrire un prestito con diritto di riscatto, viste le attuali condizioni finanziarie dei vari club a causa della pandemia.