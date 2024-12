Nella prossima finestra di mercato la dirigenza bianconera deciderà il futuro di Nicolò Fagioli. Infatti, come riportato da “Tuttosport”, il centrocampista potrebbe lasciare la Juve per una cifra tra i 25 e i 30 mln.

Juve, poco spazio per Fagioli

In realtà, le voci su un probabile trasferimento del calciatore circolano già da mesi, visto il poco spazio concesso da Motta al classe 2001. In effetti, in questa stagione, Fagioli non risulta in cima alle gerarchie della formazione bianconera, motivo per cui una sua eventuale partenza non è da escludere.

Fagioli, tentazione premier

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, oltre all’interesse del Marsiglia di De Zerbi per il calciatore, c’è anche quello di due club di Premier League: il Crystal Palace e il Nottingham Forest.

Entrambe le società sono in cerca di un rinforzo a centrocampo e potrebbero soddisfare le esigenze della dirigenza bianconera.

Per adesso però non ci sono ulteriori informazioni, non resta dunque che aspettare gennaio per capire se Fagioli concluderà la stagione alla Juve o proseguirà la sua carriera in altra club.