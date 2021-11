Calciomercato Juventus, occasione low cost per il centrocampo

Isco occasione per la Juve

Il mercato molte volte presenta occasioni da non farsi sfuggire, il centrocampo della Juve necessita di qualità ed esperienza, il nome nuovo per i bianconeri è Isco. Il calciatore del Real Madrid non trova spazio, nelle gerarchie di Ancelotti non è in pole, ecco la possibilità dell’addio già a gennaio. Un’occasione che fa gola, tra le altre, alla Juventus.

Come riporta Super Deporte, il fantasista del Real Madrid, Isco, potrebbe lasciare i galacticos nella finestra di mercato invernale per cercare una squadra che possa garantirgli maggiore continuità. Su di lui, oltre alla Juventus, ci sarebbe il Newcastle. 6 milioni di euro la valutazione del calciatore, un’occasione low cost in un calciomercato dove ci son sempre meno soldi. Sarà futuro bianconero per il jolly del Real?