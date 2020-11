Dalla Spagna – Una squadra italiana su Isco del Real Madrid

Il trequartista spagnolo è in uscita dal Real Madrid. Everton, Arsenal e Siviglia osservano con attenzione ma c’è anche una squadra italiana

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, l’avventura di Isco al Real Madrid sembra essere giunta alla fine. Con la maglia dei Blancos, lo spagnolo ha totalizzato 314 presenze e vinto due volte la Liga, una coppa di Spagna, due supercoppe nazionali, quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro Mondiali per club. Un palmares invidiabile e le qualità dell’ex Malaga fanno gola a molti club.

Per la fonte spagnola su Isco, al momento, ci sono quattro club interessati. In Premier League piace all’Everton di Ancelotti e all’Arsenal di Arteta, in Liga al Siviglia e in Italia alla Juventus. Il contratto del giocatore scade nel 2022 ma Isco potrebbe salutare Madrid già a gennaio. Il prezzo del trasferimento al momento è fissato a €25M.