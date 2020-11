Juventus, bruciata la concorrenza: è fatta per Gravenberch

Il giovane centrocampista dell’Ajax era nel mirino di Milan, Arsenal e Barcellona. La Juve piazza già un colpo per la prossima estate

Secondo quanto riportato da Todofichajes, la Juventus avrebbe chiuso l’affare con l’Ajax per Ryan Gravenberch. Il centrocampista classe 2002 è stato scippato alla concorrenza grazie all’accordo trovato con gli olandesi per un cifra attorno ai 20 milioni di euro.

L’under 21 olandese è cresciuto prima nelle giovanili dell’AVV Zeeburgia e poi si è formato in quello dell’Ajax. Il suo debutto in prima squadra è datato 23 settembre 2018 nella gara in trasferta contro il PSV all’età di 16 anni 04 mesi e 07 giorni. Con i Lancieri ha totalizzato 23 presenze e messo a segno 4 gol e 3 assist. Sul suo conto si dicono molte cose buone, è considerato come uno dei migliori centrocampista della sua età in circolazione.