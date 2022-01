Calciomercato Juventus, l’alternativa a Icardi: Cherubini ci pensa

Proseguono i contatti per l’attaccante

Il nome di Mauro Icardi è sempre più caldo per la Juventus che ha la necessità di comprare un attaccante nel mese di gennaio, vista anche la situazione di Morata che potrebbe lasciare Torino per accasarsi al Barcellona. Cherubini è attualmente al lavoro e l’ex attaccante dell’Inter, ora al PSG, è il profilo preferito dai bianconeri che però stanno studiando delle valide alternative.

Ecco che in quest’ottica è tornato di moda il nome di Edinson Cavani. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la Juventus sarebbe alla carica per il bomber uruguaiano del Manchester United che proprio nei giorni scorsi è tornato al gol dopo un lungo periodo di digiuno. I bianconeri vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto e in questo senso già ci sono stati contatti con l’entourage di Cavani.