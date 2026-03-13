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venerdì, Marzo 13, 2026
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Juventus, avanti con Spalletti: ecco le priorità per la prossima stagione

Di
Anna Rosaria Iovino
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12
serie a enilive 2025 20226: inter vs juventus
L’URLO DI LUCIANO SPALLETTI CHE PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Juventus ha deciso di continuare con Luciano Spalletti alla guida della squadra. A breve verranno definiti i dettagli e si arriverà alla firma. Intanto, per la prossima stagione, società e tecnico, hanno definito quali sono le priorità.

Juventus, una panoramica sul mercato in vista della prossima stagione

La Juve ha bisogno di una messa a punto nella prossima stagione. Si dovranno fare acquisti mirati, con giocatori giusti che andranno a coprire bene il proprio ruolo. Senza esuberi e senza giocatori che non riescono a rispondere alle esigenze del tecnico. Servirà un giocatore per reparto. La Juve ha bisogno di un nuovo portiere, via Di Gregorio. Serve un estremo difensore con esperienza. In lista i nomi non mancano: Vicario, Caprile, Allison.

Serve un nuovo difensore, che vada a comporre un muro insieme a Gatti, Kelly e Kalulu. Le fasce vanno totalmente rinnovate. Si dovranno cercare giocatori nuovi. Stessa situazione per l’attacco. O si rinnova la fiducia a Vlahovic o si cerca un numero 9 top. La Juve ha bisogno di fare gol.

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