Juventus, avanti con Spalletti: ecco le priorità per la prossima stagione

La Juventus ha deciso di continuare con Luciano Spalletti alla guida della squadra. A breve verranno definiti i dettagli e si arriverà alla firma. Intanto, per la prossima stagione, società e tecnico, hanno definito quali sono le priorità.

Juventus, una panoramica sul mercato in vista della prossima stagione

La Juve ha bisogno di una messa a punto nella prossima stagione. Si dovranno fare acquisti mirati, con giocatori giusti che andranno a coprire bene il proprio ruolo. Senza esuberi e senza giocatori che non riescono a rispondere alle esigenze del tecnico. Servirà un giocatore per reparto. La Juve ha bisogno di un nuovo portiere, via Di Gregorio. Serve un estremo difensore con esperienza. In lista i nomi non mancano: Vicario, Caprile, Allison.

Serve un nuovo difensore, che vada a comporre un muro insieme a Gatti, Kelly e Kalulu. Le fasce vanno totalmente rinnovate. Si dovranno cercare giocatori nuovi. Stessa situazione per l’attacco. O si rinnova la fiducia a Vlahovic o si cerca un numero 9 top. La Juve ha bisogno di fare gol.