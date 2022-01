Calciomercato Juventus, due cessioni per il colpo | Di chi si tratta

La Juventus si giocherà una buona fetta di stagione a partire già da gennaio, visti i prossimi impegni contro Napoli e Roma. Per fronteggiare le grandi però Allegri vuole dei rinforzi che possano aiutare la rosa del tecnico toscano, con un’alternativa a centrocampo e un grande numero nove per l’attacco.

LEGGI ANCHE:

Tutto questo arriverà però solo dopo le cessioni, che stanno prendendo forma in casa bianconera. Secondo quanto riportato dalla Spagna, Alvaro Morata avrebbe detto si al Barcellona di Xavi, club che sarebbe pronto a offrire 125 milioni di euro per il calciatore anche se in queste ore il ds Cherubini potrebbe cedere un altro calciatore. Si tratta di Aaron Ramsey, centrocampista gallese in uscita dalla Juventus e che sta spingendo per il ritorno in Premier League visto che il calciatore piace alla nuova proprietà del Newcastle. Queste due cessioni aprirebbero le porte ad un grande acquisto per l’attacco con il nome di Icardi, sempre più vicino al club di Agnelli con i nomi di Lacazette e Scamacca più defilati.