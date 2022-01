Mercato Juventus, pronta l’alternativa a Scamacca: Cherubini al lavoro

Il dirigente bianconero pronto a buttarsi sul belga

La telenovela legata al nuovo attaccante della Juventus continua. Il reparto avanzato bianconero, infatti, potrebbe subire una significativa rivoluzione già a gennaio. I principali indiziati a vestire il bianconero sono i soliti Scamacca e Vlahovic le cui trattative, però, sono complicate e onerose. Per questo motivo, Cherubini sta cercando di trovare alternative a questi nomi per non farsi trovare impreparato.

La notizia che rimbalza dall’Inghilterra porta direttamente al nome di Divock Origi. Come riporta Tuttosport, infatti, i bianconeri starebbero attenzionando il centravanti belga che nel Liverpool è relegato al ruolo di seconda scelta dietro a Jota, Salah, Mane e Firmino. In questa stagione Origi ha giocato solamente 10 partite, mettendo a segno 5 gol (uno di questi al Milan, in Champions League). La Juventus al momento ha preso informazioni sul giocatore in attesa di vedere se si potrà sviluppare una trattativa più seria.