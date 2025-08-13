Fantacalcio – Pronti per l’asta? Ecco chi scegliere per la vostra porta

Una squadra vincente inizia dalla base: vietato sbagliare portiere!

Ormai ci siamo! A dieci giorni dall’inizio dalla ripresa della Serie A, molti fantallenatori staranno studiando le mosse per un’asta vincente; cerchiamo di darvi una mano partendo dalla scelta del portiere, nel Fanta, come nel calcio, elemento fondamentale ed in grado di regalarvi punti decisivi per la classifica. Ognuno tenga conto, ovviamente, delle regole inserite o meno nella propria lega: occhio quindi agli estremi difensori che incassano poche reti qualora adottiate il bonus per l’imbattibilità di giornata, mentre sarà importante anche la prestazione (al netto dei bonus/malus) per chi utilizza il modificatore della difesa…

Portieri Top

Qualora sceglieste di prendere in blocco i portieri di una delle formazioni più accreditate i nomi sono scontati: Meret, miglior portiere dello scorso campionato per fantamedia, Sommer e Maignan, non brillantissimi nella passata stagione ma comunque tra i migliori, e Di Gregorio, atteso alla conferma e consacrazione dopo la prima stagione in bianconero che lo ha visto accusare un po’ il colpo del passaggio in una grande squadra. A questi vanno aggiunti in qualità di big, il romanista Svilar, vera rivelazione nel ruolo nell’ultimo campionato, ed il viola De Gea, rigeneratosi in quel di Firenze.

I primi quattro vi costerebbero (a listone) 16 crediti, mentre per Svilar e De Gea la spesa da affrontare sarebbe rispettivamente di 15 e 14 crediti.

Occhio in particolare al “pacchetto azzurro”: la tris Meret – Milinkovic – Contini infatti è la più cara (21 crediti complessivi) ma potrebbe risultare insidiosa. Se è vero che l’ex granata ha occupato il secondo posto tra i top portieri nel 24-25, garantendo ulteriore solidità quindi alla retroguardia di Conte, è anche vero che il tecnico salentino potrebbe alternarli tra campionato e Champions e non è detto che questo possa essere un bene per il loro rendimento…

Portieri semi -Top

Molto quotato (14 come De Gea), l’estremo difensore dell’Atalanta Carnesecchi ma se già con Gasperini la tenuta del reparto arretrato orobico non era delle migliori, con Juric il punto interrogativo diviene ancora più grande…

Chi potrebbe giovarsi del cambio in panchina è invece Provedel (12) che ritrova Sarri, suo mentore alcune stagioni fa; anche in questo caso però occhio al secondo perche Mandas (3) potrebbe indurre il tecnico toscano, privo di Coppe europee, a pericolose alternanze. La coppia vale un 15 totale (16 con Furlanetto) e merita una riflessione.

Portieri di media fascia e low cost

Se preferite le coppie miste, facendo molta attenzione all’alternanza tra impegni casalinghi ed in trasferta, un buon assortimento senza svenarvi potreste costituirlo abbinando uno dei Top ad elementi appartenenti a squadre di seconda o terza fascia ma che possano darvi una mano quantomeno a livello modificatore; il più accreditato negli ultimi anni resta senza dubbio Falcone (6 crediti) del Lecce, al quale lo scorso anno si è affiancato il cagliaritano Caprile (7); entrambi incrociano benino con Sommer (8 in griglia portieri), e bene tra loro (6 g.p.). Il rischio varrà la candela?

Altri portieri non di primissimo livello ma di sicuro affidamento e a costi relativamente convenienti potrebbero essere Skorupski del Bologna e Butez del Como; per il polacco vi basterebbero 10 crediti ma il blocco rossoblù sarebbe un po’ caro per il livello (14 complessivo) in quanto Ravaglia, spesso utilizzato da Italiano, vale 3 crediti. Stesso costo per il portiere di Fabregas che però si porta dietro le incognite legate alla formazione di proprietà indonesiana: nuova realtà del nostro campionato dopo le ottime basi poste lo scorso anno, o flop annunciato con tante “figurine” costose ma difficili da assemblare?

Chiudiamo con una scommessa: azzardare una coppia Mandas-Milinkovic (costo totale 7), alla quale aggiungere almeno inizialmente un portiere di terza fascia ma sicuro del posto e a buon mercato, potrebbe rivelarsi una mossa da Oscar se i due “rincalzi” riuscissero a prendersi la maglia da titolari, ma anche un tremendo boomerang qualora ciò non si verificasse.

Portieri da evitare

Nonostante possano riservare qualche lieta sorpresa ci sentiremmo di sconsigliarvi l’acquisto di elementi appartenenti alle formazioni neopromosse o destinate, almeno sulla carta, a battersi per la permanenza nella massima serie. Tra questi, qualora non riusciste ad assicurarvi di meglio, potreste fare eccezione oltre che per i già menzionati Falcone e Caprile, per Sava dell’Udinese (costo 4) che inizialmente sarà titolare per la squalifica di Okoye, e per Leali (costo 8) che cercherà di mantenere l’inaspettata titolarità ritrovata lo scorso anno. Scommessa del secolo: Israel del Torino. Il granata per essere un titolare di una squadra comunque importante costa davvero poco (8 crediti) ma il suo impatto nel campionato italiano e la scarsa vena difensiva delle formazioni di Baroni (leggi Lazio 2024-25), inducono alla prudenza…