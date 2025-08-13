La Roma è il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino vuole proseguire la sua carriera in maglia giallorossa e sogna di regalare dei trofei ai tifosi della Magica. Ma per poterlo fare, prima, però, c’è da trovare un accordo con la società per il rinnovo. Per poter restare ancora in capitale è necessario capire cifre e durata dell’eventuale nuovo accordo, ma la volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme.

Roma, Dybala vuole restare in capitale e regalare trofei ai giallorossi

A 30 anni già compiuti Paulo Dybala ha ancora voglia di sognare in grande e raggiungere obiettivi con la propria squadra. Paulo vuole solo la Roma, lo ha dichiarato più volte e ancora oggi ha questa convinzione. Una stagione sfortunata quella passata, l’ha trascorsa quasi tutta ai box per un grave infortunio. Adesso sta bene ed è pronto a ricominciare.

Le tre risonanze magnetiche che ha svolto hanno dato tutte esito negativo quindi ora Paulo si sente pronto a tornare in gruppo e spingere sull’acceleratore per essere arruolabile per la prima di campionato contro il Bologna. L’unico neo è il dolore alla cicatrice, ma passerà anche quello. La squadra lo aspetta in campo ma Paulo non l’ha mai lasciata sola in queste settimane di gestione e lavoro a parte. Uno dei prossimi compiti della società dei Friedkin sarà quello di pensare al rinnovo con la Joya. Il contratto di Paulo Dybala con la Roma scade il 30 giugno 2026.